Спокойствието на фронта на вирусните заболявания у нас е към своя край. Това стана ясно от думите на проф. Тодор Кантарджиев в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Въпреки че към момента грипът се появява само „тук-там“ и са доказани едва два случая на щама H3N2 от 134 изследвани проби, прогнозите на европейските здравни власти са тревожни.

►Новият мутирал вариант

Позовавайки се на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември, проф. Кантарджиев предупреди, че в повечето държави от ЕС случаите на грип А (H3N2) се увеличават драстично.

„Това е един мутирал нов вариант, под-подвариант К“, обясни експертът. Той уточни, че мутациите правят вируса малко по-различен и намаляват леко ефективността на ваксините, но въпреки това имунизацията остава препоръчителна.

►Кои са най-застрашени?

Според анализа на риска най-засегнати от този вариант ще бъдат децата в ранна училищна възраст - от 5 до 14 години. Причината е, че тази възрастова група няма достатъчно напрегнат колективен имунитет срещу конкретния подвариант. Рискови остават и хората над 65 години, както и тези с хронични заболявания.

►Пикът и ваканцията

„Мисля, че до две седмици ще започнат да се увеличават случаите на грип“, прогнозира професорът. Според него пикът на вълната ще настъпи в края на януари и февруари. Той отбеляза като положителен факт дългата ваканция около Коледа и Нова година, която може да спомогне за ограничаване на разпространението, ако вълната не започне преди това.

►Съвети за превенция и лечение

Проф. Кантарджиев даде конкретни насоки за действие:

Ваксинация: „Който ще се ваксинира, да се ваксинира сега и в момента. Никакви ваксини по хладилниците“, призова той.

Хигиена: Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт.

Лечение: Експертът посъветва хората да имат под ръка изписано от лекар противогрипно средство. Приемът му трябва да започне веднага при първите симптоми - температура, болки в мускулите и ставите, непродуктивна кашлица и дразнене от светлина.

Редактор: Мария Барабашка