Снимка: iStock
Платната са на обща стойност 20 000 лева
Софийска районна прокуратура повдигна обвинение и задържа 54-годишен мъж за опит за кражба на ценни картини.
Според събраните до момента доказателства случаят е от 1 декември 2025 г. Обвиняемият И.А. проникнал в жилище на ул. „Солунска“ в столицата и опитал да отнеме 8 броя картини от владението на жена. Творбите са оценени на обща стойност 20 000 лева.
Кражбата е останала недовършена, тъй като мъжът е бил заловен на място от служители на охранителна фирма.
По случая е образувано досъдебно производство. И.А. е осъждан и към момента е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.
Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.Редактор: Мария Барабашка
