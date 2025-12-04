Полицията в Нова Зеландия е повдигнала обвинение за кражба срещу мъж откраднал медальон с висулка „Фаберже” от бижутерски магазин, след като го задигнал и погълнал.

Случката се разиграла в центъра на Оукланд, съобщи инспектор Грей Андерсън, ръководител на Централния район на местната полиция, в изявление, изпратено до CNN.

Персоналът на магазина се е свързал с полицията, а служителите на реда „реагирали в рамките на няколко минути, задържайки мъжа в магазина“, добави Андерсън.

32-годишният мъж е в ареста до насроченото съдебно заседание на 8 декември. Андерсън съобщи, че обвиняемият е преминал медицинска оценка по време на ареста си и е под постоянно наблюдение на служител на полицията.

„Тъй като този човек е в полицейския арест, имаме задължение да продължим да го наблюдаваме, като се има предвид обстоятелствата около инцидента“, заяви Андерсън.

Медальонът все още не е намерен, а неговата стойност възлиза на 33 585 новозеландски долара (17 950 евро).

Украшението е изработено от 18-каратово жълто злато и зелена емайлова повърхност, с 60 бели диаманта и 15 сини сапфира.

Днес само седем такива яйца остават в частни ръце, докато останалите са изгубени или притежавани от институции и музеи.

