Каква е истината за погрома, който последва в центъра на София след мирния протест на хиляди хора, сред които и млади семейства с деца? Можеше ли да бъде предотвратен хаоса и пораженията, които направиха маскираните хулигани и провокатори? Отговори на тези въпроси от първо лице даде в „Телеграфно подкастът” началникът на сектор „Масови мероприятия“ при СДВР Иван Георгиев.

Хронологията

В СДВР бе получено уведомление за провеждане на протестно мероприятие. Въпросното събитие бе организирано от политическа партия. Събитието беше заявено, че ще бъде мирно. Такива бяха и призивите на организаторите в социалните мрежи. В уведомлението беше упоменато, че ще се проведе шествие, без да има начална точка, без да има маршрут на придвижване, без да присъстват обектите, които ще се посетят, както и без да има крайна точка. На работната среща в СДВР организаторите бяха попитани за този абзац с провеждане на шествия какво се визира. Беше уговорено, че това ще отпадне. Отразено е в протокола от срещата. Беше изготвен план-възстановка, бяха ангажирани достатъчно полицейски служители, за да се охранява площад „Независимост“ и прилежащата територия около сградата на Партийния дом, „Народно събрание 2“ и тротоарите на бул. „Дондуков“.

Нови протести срещу управлението: За какво настояваха хората и как премина недоволството в страната

Провокатори

Имаше провокатори. Бяха направени 21 пропускателни пункта около целия периметър за провеждане на събитието. Там бяха селектирани гражданите. Всички конфискувани забранени вещи бяха заделени в кошчета за смет. През КПП-тата минаха лица, които са с профил на такива, за които имаме съмнения, че е възможно да извършат противообществени прояви. На тези лица беше отделено специално внимание - щателна проверка.

В закона е написано какво са забранени предмети и то е субективно в зависимост от мащаба, характера и начина на провеждане на събитието. Например – позволено е да се влиза с чадър, когато събитието е от културен характер, но при едно протестно мероприятие такъв чедър, разбираемо, може да бъде използван като оръжие. По закон гражданите оставят в контейнера до нас тези вещи, след което независимо от това, дали имаме съмнение, че това са провокатори или не, нямаме основания да ги отстраним от този протест. Те имат право да участват.

Такива лица влязоха. През целия период на събитието бяхме уведомявани от граждани и от организаторите, че има такива хора, не извършват нищо, но има съмнение, че ще извършат. Не го отричам. Това е истина.

Защо не ги извадихте още тогава?

Както на проведената работна среща в СДВР, така и по време на мероприятието, на което аз с мой колега бяхме постоянно до сцената и имахме постоянен контакт с организаторите, помолихме да има достатъчен брой стюарди. С тяхно, мое и на колегите съдействие щяхме да влезем и да ги изведем. Има събития, на които мога да направя това и без стюарди. Но има такива, то се усеща и идва малко психология, да го кажем, на които не може да се влезе. Присъствието ни без стюарди щеше да предизвика, дори да ескалира напрежение. Щеше да се търси причина в нас - защо сме нарушили обществения ред на това място. На искането ни от страна на организатора да дойдат стюарди, с които да изведем тези хора, тне беше откликнато. Имаше свидетели, а ние пак искахме връзка с организатора. Това не се случи.

Нови протести в София и страната срещу управлението

Старт

При отдалечаване на 200-300 метра от шествието бяха хвърляни предмети, усети се, че се заражда напрежение, което не знам какво го е провокирало. Следователно колегите се отдръпнаха на по-голямо разстояние. Беше отбранителна позиция. Притеснявахме се да не станем основна причина за провокация или възникване на конфликт, но той се търсеше. И не се търсеше случайно, а по-скоро явно и преднамерено с полицейски служители.

Бяха хванати и върнати на родлителите им деца, които имаха в себе си боксове, спрейове, пиратки, които бяха доста сериозни, с доста голяма мощност. Ако се докоснат до дреха при хвърлянето, може да отнемат човешки живот или да направи човека инвалид. Също така имаше много провокатори със стъклени бутилки.

Започвайки движение по маршрута на самото шествие, достигайки сградата на ул. „Врабча“ на политическа парламентарно представена партия, без причина нещата ескалираха наистина доста.

Влизане

Как се овладяват такива провокатори? С влизане на полицаи в тълпата. Присъствието само по себе си, когато е масова безредица, въпреки, че законът позволява, и използване на физическа сила, и помощни средства правомерно, ще доведе до следното: Хора, които нямат нищо общо с тези противообществени прояви да пострадат. Ако влезем, ще се случи. Използването на водно оръдие е другият въпрос. Температурите обаче не го позволяваха навън. Има определените температури, при които може да се използва.

Маски

По-голямата част от служителите бяха оборудвани с каски, нямаха и щитове в себе си. Палките бяха прибрани на обособените в дрехите места. Спрей и лютив газ се използваха в крайна нужда. Дори виждах, че имаше лица, които са запознати до някаква степен с тактическите действия на служителите. Когато се вадеше спрей, тези правонарушители се дърпаха на трета-четвърта линия. Т.е. знаят на колко метра ще ги хване спрея. Следователно, колегите се спираха, защото щяха да обгазят мирно протестиращи граждани.

Редактор: Ралица Атанасова