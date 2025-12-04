Хора в редица градове на страната изпълниха площадите и главните улици на населените места в сряда вечерта. Стотици отново излязоха на протест, скандирайки срещу управлението.

В Русе протестиращите бяха обединени от искането за оставка на правителството и от несъгласие с идеята за вдигане на част от местните данъци и такси. Повод за демонстрацията стана предложение на общината за вдигане на данък сгради, както и на налога за леките автомобили. И въпреки че това увеличение беше оттеглено от кмета Пенчо Милков, хората излязоха на централния площад и изразиха емоциите си.

Организатори на този протест бяха от ПП–ДБ, но пък много от присъстващите заявиха, че тяхното недоволство е чисто гражданско и не искат да бъде обвързано политически. По данни на МВР около 19 часа протестът в Русе е бил най-многолюдният в страната. След като хората скандираха над час на площада се отправиха на шествие, което обиколи градската градина, премина през площад „Свобода“, пред Съдебната палата и се върна отново на площада пред общината.

Хората заявиха: „Не искаме да ни стрижат нито от София, нито от Русе“. Подчертаха, че се е натрупало огромно недоверие, както и че са на предела на търпението си заради "некадърното управление на кмета, който е начело за втори мандат".

Във Варна също се състоя протест, който започна пред сградата на Областната администрация. Гражданите носеха плакати и знамена, скандирайки „Оставка“, „Българи, юнаци“ и „Властта е в нас“. Впоследствие множеството тръгна към сградата на общината, като движението по кръстовището беше временно възпрепятствано. А след това се отправиха на шествие по булевард „Осми приморски полк“.

Пазарджик също се превърна в сцена на най-мащабния антиправителствен митинг в града от години. Централното ларго между общината и хотел „Тракия“ се изпълни с над хиляда протестиращи, които скандираха „Мафия!“ и „Оставка!“ срещу кабинета на Росен Желязков. Демонстрацията беше организирана основно в социалните мрежи от младежката структура на „Продължаваме Промяната“ в града. Сред множеството имаше и представители на различни политически партии.

В Монтана също се събраха протестиращи пред сградата на Областната администрация с искания за оставка на правителството и предсрочни избори. Инициативата беше на млади хора от града и региона, без официално участие на политически партии. Организаторите разпънаха огромно национално знаме, което покри стъпалата на Областната управа и се превърна в символ на недоволството. Хората поискаха смяна на модела „Борисов – Пеевски“. Множеството се обяви срещу завладяната държава и пренебрегнатите интереси на хората в Северозападна България. Протестът премина под полицейско наблюдение- спокойно и без инциденти.

Стотици излязоха и на площада в Сандански. Това беше първият път, в който граждани от града се включиха в подкрепа на националния протест. Събитието беше обявено и организирано чрез група във Facebook с официално разрешение. Протестът обаче ескалира, когато участниците се опитаха да блокират главния път Е-79, което доведе до засилено полицейско присъствие и охрана на района

Протести с искане за оттегляне на кабинета, имаше в още няколко български града, включително Видин, Сливен и Стара Загора.

В Сливен се стигна и до напрежение след употреба на бомбички. С викове „Оставка“ и „Мафията вън“ жители на града излязоха на протест. Той започна в спокойна обстановка, но динамиката му бързо се промени. Група младежи, облечени в тъмни дрехи, застана на първа линия и започна да хвърля пиратки.

Полицията реагира незабавно, отправяйки предупреждение. По данни на униформените един от младежите е отправил обидни думи към служители на реда и е бил изведен от шествието. Бащата на задържания твърди, че спрямо сина му е употребена сила, което предизвика силно недоволство сред част от демонстрантите. В рамките на секунди напрежението ескалира и се стигна до кратък сблъсък между протестиращи и полиция. Според официална информация от МВР няма пострадали или задържани лица.

