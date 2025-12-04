Днес, в четвъртък, седмичните гостите коментираха резултатите от европейско проучване, според което голяма част от избирателите на Запад не са доволни от начина, по който работи демокрацията. Какво стои зад това нарастващо недоверие и какви тенденции се очертават в обществените нагласи?

И още: Специалният пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф се срещна с украински представители във Флорида. След това - увеличават ли се шансовете за мир в Украйна?

Редактор: Ралица Атанасова