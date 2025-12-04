Сдружение „Боец” излезе на протест пред Министерството на вътрешните работи. Основното искане е оставката на министъра Даниел Митов.

Протестът пред МВР започна точно в 18:30 часа. Демонстрантите посочиха като причина ексцесиите по време на големия протест, провел се на 1 декември. След размириците в центъра на столицата бяха задържани 71 души. Припомняме, че по време на протеста мъже с маски и качулки хвърляха бомбички, камъни и бутилки и палеха контейнери с боклук, а трима полицаи бяха ранени.

Властите завиха, че не са отговорили със сила, за да не пострадат мирни граждани. Според гражданското сдружение „Боец” обаче униформените не са си свършили работата и са бездействали, а ексцесиите били дирижирани.