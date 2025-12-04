-
Протест с искане за оставка на властта и контрапротест в защита на кмета на Враца
Като причина за демонстрациите от „Боец” посочиха ексцесиите по време на големия протест, провел се на 1 декември
Сдружение „Боец” излезе на протест пред Министерството на вътрешните работи. Основното искане е оставката на министъра Даниел Митов.
Протестът пред МВР започна точно в 18:30 часа. Демонстрантите посочиха като причина ексцесиите по време на големия протест, провел се на 1 декември. След размириците в центъра на столицата бяха задържани 71 души. Припомняме, че по време на протеста мъже с маски и качулки хвърляха бомбички, камъни и бутилки и палеха контейнери с боклук, а трима полицаи бяха ранени.
Мерките на задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петимата
Властите завиха, че не са отговорили със сила, за да не пострадат мирни граждани. Според гражданското сдружение „Боец” обаче униформените не са си свършили работата и са бездействали, а ексцесиите били дирижирани.
Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано
Затова, освен оставката на Митов, хората, дошли на демонстрацията днес пред МВР, поискаха оставка и на цялото правителство. Протестиращите хвърляха тоалетна хартия по сградата на МВР. Някои от тях започнаха и да блъскат полицейския кордон.
