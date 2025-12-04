Тактиката на полицията по време на погрома след протеста в София на 1 декември най-вероятно се базира на изпреварваща информация. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” старши комисар Неделчо Стойчев, криминален психолог и бивш ректор на Академията на МВР.



„Оценката за работата на полицията, трябва да я дадем според резултата. Какво е постигнато? Няма тежко пострадали хора. Ако това е била основната цел, може да кажем, че полицията в голяма степен си е свършила работата”, заяви Стойчев.

Той смята още, че полицейските ръководители на място са взимали оперативни решения според обстановката. Освен това са избегнали да приложат сила, която можеше да доведе до по-сериозни последици. „Когато се приложи сила, тя води до последици, които ще бъдат коментирани много по-яростно и много по-негативно”, смята Стойчев.

