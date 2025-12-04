Снимка: БГНЕС
Данните са на агенция „Мяра“
71,3% е подкрепата за протестите към този момент. 21,4% са срещу протестите, а 7,3% нямат мнение. Данните са на агенция „Мяра“.
Изследването е започнало след първия протест срещу бюджета и е продължило по време на протестa в понеделник, както и в дните след него.
Според проучването 49,8% искат оставката на правителството, 32,6% не я искат, а 17,6% се колебаят. Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а срещу това са 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция, сочат още данните на агенция „Мяра“.
