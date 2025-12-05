Пореден протест в столичния квартал „Люлин“. Жителите отново излизат на улицата заради дългогодишното лошо състояние на участък в непосредствена близост до метростанция. Мястото прилича на лунен пейзаж, а не на градска инфраструктура. Дълбоки дупки, кал и пропадания повреждат автомобили, а майки с колички едва успяват да преминат. Хората настояват за конкретен срок за ремонт и за включване на улицата в бюджета на района.

„Става въпрос за около 30-40 метра. Невъзможно е да преминаваме. Пускаме сигнали, но нямаме обратна връзка. Колите ни се чупят. От пет години е така”, обясни в ефира на „Здравей, България” г-н Петров.

„Проблемът касае всички хора, които отиват към метрото. Разбрахме, че това е частен имот. За съжаление са дадени разрешения за строеж, без да има достъп до сградите”, коментира Емилия Христова.

„Има частен имот, който преминава през улицата. Дали сме го за отчуждаване. Чакаме Столичната община, пуснали сме покана до собственика. Ако той бъде така добър да ни разреши с декларация да реализираме улицата, ще го направим. Проблемът не е толкова финансов, защото участъкът е малък. Общината замисля проект за парк и покрай него ще направим подземен паркинг в района, за да освободим малко движението”, обясни заместник-кметът на „Люлин” Георги Гочев.

