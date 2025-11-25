Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Ще спрат ли гражданите проекта, който застрашава 40-годишна малка гора
Жители на столичния кв. „Белите брези” излизат на протест заради намерения за строеж в центъра на парк. Недоволните твърдят, че от четиридесет години в този парцел има малка гора и зелени площи. Общината обаче дава разрешение за строеж - първоначално за изграждане на паркинг с бариера, а протестиращите се готвят за жива верига, ако дойдат багерите, а днес – да блокират бул. „България”.
„Хората са гневни, че зелените площи ще бъдат застроени с частен имот. Идеята сега е за открит паркинг, като паркоместата сигурно ще бъдат между дърветата”, смята жител на квартала.
„С право хората са притеснени поради факта, че частният собственик тук иска да строи временен паркинг. Той е подал заявление за издаване на виза. Когато е мислен квартал „Белите брези”, е трябвало тук да има зелена площ, която да пази от шума и замърсяването. Намеренията за изменения днес съсипват тази идея. Ако ще се прави това, тук трябва да се създаде нов подробен устройствен план, за да останат зелените площи”, посочи зам.-кметът на района Сотир Иванов.
Столична община спря строителството на жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска
Протестиращите заявиха категорично, че в никакъв случай няма да допуснат застрояване. Техните най-големи притеснения са, че повече няма да дишат чист въздух, както и че децата им няма да има къде да играят.
