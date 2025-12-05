Протестите от последните дни и последващите реакции на политическите фигури към тях непрестанно провокират въпроси и разсъждения за причините, динамиката и последиците от общественото напрежение.

Ситуацията много прилича на римейк на 1997 г. Започна като икономически протест срещу бюджета, но виждаме разделение между участващите. Едни казват, че е ценностен протест, който е голямата вълна. Други - че става дума за финансово недоволство. Затова не разбирам защо опозицията се връща на икономическия протест, а не на ценностния. Не виждам начин вотът на недоверие на ПП-ДБ да мине, така че или протестът ще се радикализира, или ще се омиротвори. Това казва политологът доц. Татяна Буруджиева в студиото на "Здравей, България".

"Много е трудно да се разграничат "чупещите" от мирно протестиращите в началото на една демонстрация. Не могат обаче да се нарушават правата им когато впоследствие бъдат задържани в ареста. Протестите започнаха, организирани от партиите. Същевременно демонстрацията привлече гневни граждани. Очакват промяна, която не се случва. Затова нараства броят на хората, които не харесват действителността. Доста странно е младите протестиращи да говорят за това, че властта иска да вземе, а не да им даде, тъй като беше заявено вдигане само на данък дивидент. Бюджетът се пълни от две неща - данъци или заеми", отбеляза още политологът. И допълни, че на следващите протести се очакват по-масови прояви на вандализъм.

Оставиха в ареста петима от задържаните за погрома след протеста в понеделник

Журналистът Веселин Стойнев посочи, че трябва да бъде изяснено в течение на разследването дали задържани за вандализъм са били тормозени и бити в ареста. "Още по време на живите включвания тези хора трябваше да бъдат наречени провокатори, а непрекъснато чувахме протестиращи. От кадрите се виждаше, че сред тях имаше и хора със скрити, и такива с открити лица. Те се разграничаваха и се противопоставяха, затова полицията също ги делеше и не ги закачаше", коментира той.

По думите му през 1997 г. протестът е бил под надслов "не искат да ни дадат", сега е "искат да ни вземат". "Демократичната опозиция твърди, че бюджетът е срещу средната класа и срещу бизнеса. Протестиращите говореха, че управлението е нелегитимно. Бюджетът беше представен като единственият възможен, а после се оказа, че всичко конфликтно в него може да бъде отхвърлено. Мнозинството от хора са "за" предсрочни избори, но Борисов сега очевидно няма възможност да излезе от тази криза с оставка, както би направил по принцип, а причината е "ДПС-Ново начало", подчерта Стойнев.

Петко Петков, изпълнителен директор на "Галън Интернешънъл Болкан", коментира в предаването "Твоят ден", че „обществото винаги дава знак, когато не е съгласно с политиците и тяхното поведение“. Според него действията на управляващите и другите политически играчи са допринесли за ескалацията чрез липса на чувствителност към обществените настроения. Петков смята, че протестът е придобил собствена логика, защото „тълпата започва да живее сякаш свой собствен живот… политиците усещат, че нямат контрол“.

Асен Генов предупреди, че е рано да се правят категорични изводи за политическата ориентация на участниците. „Ще е прекалено прибързано да се опитваме да търсим конкретни склонности от тази огромна група хора", каза той. По думите му недоволството вече се е превърнало в политически сигнал към управляващите, който надхвърля исканията

Политическите реакции: Естествено продължение на гражданското недоволство

Според Петков политическата класа не е изненадала с поведението си.

„Обществото се развива, а политиците трябва да го настигнат“, коментира още той. Според него колебливостта в позициите на лидерите ги прави слаби, включително и президента.

От друга страна Генов смята, че прогнозите за предсрочни избори са несигурни: „Самозбъдващите се пророчества очевидно се опровергават в България.“ Той коментира и ролята на президента, като заяви, че дебат за негов политически проект може да започне „тогава, когато той излезе от президентството“. По думите му популисткият подход не носи траен резултат: „Популизмът не дава конкретен политически резултат.“

