Софийска районна прокуратура обвини и задържа 55-годишен мъж, държал и разпространявал порнографски материали в интернет.

Събраните до момента доказателства сочат, че в периода от 29.11.2025 г. до 02.12.2025 г. в София обвиняемият е разпространявал в мобилно приложение до трима потребители порнографски материали с лица, ненавършили 18 години. Обвиняемият е държал в телефона си множество снимки, които изобразяват открито сексуално поведение.

Съдят мъжа и жената от Перник, заснемали порнографски клипове с насилие над животни

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“ и парична глоба. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

Редактор: Емил Йорданов