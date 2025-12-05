Няма данни за спекулативно покачване на цените през летните месеци във връзка с въвеждането на еврото, показва секторният анализ на ценовата политика на търговските вериги, изготвен от КЗК. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на Анализа за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти. Въпреки това разликите в цените от производител до потребител в някои случаи достигат 40-50%.

Желязков: Няма данни за спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото

„Председателят на КЗП ясно каза, че и от октомври насам се наблюдават ценови повишения в много малко случаи”, обясни в предаването „Пресечна точка” Николай Вълканов, който е изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия.

По думите му ръстът е изцяло при вноса на кафе, какао и производни продукти като шоколада.

„Има още по какво да се поработи, особено по отношение на това по какъв начин регулаторът изчислява разликите в цените между доставчик и търговец. Както могат да стигат до 40%, така могат да стигат и до 5 и до 2 на сто”, обясни Вълканов.

„Финансовите отчети на компанията са публично достъпни в Търговския регистър. Всеки би могъл да направи справка и да види, че средната надценка е около 25%. Те едва достигат да се покрият нарастващите разходи на търговците. Печалбите са в рамките на 2-3% до максимум 4,5% в зависимост от различните компании, различният бизнес модел, различният брой стоки, които продават, мащаба на търговските обекти и ред други причини. Пазарът е изключително разнообразен. Динамиката показва, че пазарът и конкуренцията работят”, каза Вълканов.

Цялото интервю гледайте във видеото.