Касите на БНБ ще работят извънредно на 13 и 20 декември. Причината - присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна.

Касите в централната сграда на БНБ ще продават единствено стартови комплекти с евромонети на физически лица. Работното им време с клиенти е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Касите в Касов център на БНБ, който се намира на адрес гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:

• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.

• Размяна на монети и банкноти в левове.

Тяхното работно време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.

Редактор: Калина Петкова