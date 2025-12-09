Снимка: БГНЕС
Каква е причината за решението
Касите на БНБ ще работят извънредно на 13 и 20 декември. Причината - присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна.
Касите в централната сграда на БНБ ще продават единствено стартови комплекти с евромонети на физически лица. Работното им време с клиенти е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
БНБ започва продажба на стартови комплекти с български евромонети
Касите в Касов център на БНБ, който се намира на адрес гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
• Размяна на монети и банкноти в левове.
Тяхното работно време е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.Редактор: Калина Петкова
