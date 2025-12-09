В Ботевград протестът, организиран от „ДПС-Ново начало”, се оказа непозволен. Кметът на града издаде заповед, с която забрани митинга. Причината - партията нямала автентична подкрепа и жителите не припознавали методите ѝ.

Иван Гавалюгов издал заповедта, с която забранява митинга на ДПС на база Закона за събранията и митингите. В член 12 се дава право на кмета да забрани определено мероприятие, ако то застрашава обществения ред. Сигнали за това имало, казва Гавалюгов, защото част от жителите на Ботевград обявили, че ще направят контрапротест на контрапротеста на „ДПС-Ново начало”, което би довело до напрежение между двете групи. В мотивите пише още, че в ден като днешния, когато са организирани много събития в страната, МВР няма да може да изпрати допълнителни сили.

Започнаха контрапротестите в подкрепа на кабинета „Желязков”

Документи за събитието били внесени в Общината, като първоначално намеренията били протестът да се събере на централния площад. Кметът не се съгласил и протестът бил преместен на 800 метра - в градския парк. По-късно Иван Гавалюгов забранява на „ДПС-Ново начало” да провежда митинг. „Нито е идея, нито е смелост, а обективна необходимост. В Ботевград се очаква да протестират група хора, които местната общност не припознава като част от Ботевград. ДПС няма активна структура в нашия град”, заяви кметът.

Според него МВР отговаря оттук насетне. „Те имат правомощията да контролират обществения ред и да не допускат провеждане на незаявено или забранено мероприятие”, подчерта градоначалникът.

На последните избори за парламент в града са гласували 5970 души. 347 от тях са пуснали гласа си за „ДПС – Ново начало”. От партията на Делян Пеевски не коментираха решението на кмета.