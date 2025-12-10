Шести вот на недоверие срещу кабинета „Желязков". Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е „Провал в икономическата политика”. До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

Новият вот на недоверие: Очаква се дебатът да се проведе на фона на нови протести

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета „Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора да излязат на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни. Гласовете „за“ вота на недоверие на вносителите от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ са общо 62. Ако към тях се присъединят „Възраждане“ и „Величие“, общият брой става 105, което е под нужното мнозинство от 121 гласа.

От друга страна, против вота на недоверие и в подкрепа на правителството има 131 гласа. Те са на депутатите от ГЕРБ–СДС, „Има такъв народ“, БСП и "ДПС – Ново начало".

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Продължилата около четири часа дискусия в сряда завърши с решение вотът да бъде гласуван в 13.30 ч. в четвъртък.

Точка първа в дневния ред на депутатите на заседанието в сряда беш вотът на недоверие. Това всъщност не е първият такъв, свързан с темата за икономическата политика. Третият вот на недоверие също беше за провал във финансите. Той обаче беше отхвърлен и тогава управляващите успяха да спасят настоящото правителство.

Шестият вот на недоверие ще се проведе на фона на протести, заявката за които е да бъдат по-мащабни и от предишните. Въпреки недоволството, управляващите обявиха, че нямат намерение да подават оставка заради влизането на страната ни в еврозоната.

Вместо това те се заеха с прекрояване на бюджета за догодина. Той в момента се разглежда в комисии, очаква се да влезе и в зала, за да бъде разгледан до края на седмицата на първо четене, а на второ - да се приеме до коледните празници.

Разискванията в пленарната зала по вота на недоверие започнаха в 10 часа. Дебатът се води основно от опозицията - имаше спорове, но не и скандали. Още преди това вносителите на вота призоваха за подкрепа от всички формации, включително от редиците на управляващите.

„Очакваме той да бъде подкрепен от всички, у които е останал елементарен политически инстинкт. Улицата и площадите в цялата страна казаха едно: „Оставка!”. Тази власт вече е паднала – остава само формалното ѝ потвърждение”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Председателят на „Продължаваме Промяната” Асен Василев призова премиера Желязков да подаде оставка. По думите му това е необходимо, защото „правителството краде бъдещето на българския народ”.

Управляващите обаче са категорични - чуват исканията на протестиращите, но пред тях има по-важна задача. „Остават ни 20 метра до финала - да влезе еврото от 1 януари. Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. И няма да се съглася да я компрометираме преди еврото. След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Обявил съм го на всички партньори - ще бъдем консолидирани не на инат, а за да влезем в еврозоната”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Спорът се пренесе и в залата.

„След като г-н Зафиров каза, че като се изтегли бюджетът БСП ще напуснат управлението, сега ще подкрепят ли този вот на недоверие? Ще дойде ли моментът, в който г-н Балабанов ще усети влиянието на "ДПС-Ново начало" или никога няма да се случи? Колегите от ГЕРБ ще вземат ли участие в този вот на недоверие или както предния път ще мълчат виновно“, попита Йордан Иванов от ПП-ДБ представителите от мнозинството.

„Борисов вече подаде оставката на кабинета и каза, че срокът му на годност е първи януари”, подчерта и Димо Дренчев от „Възраждане”.

А според Ахмед Вранчев от АПС „проблемът не е в параметрите на бюджета, а в това, което се случва в кабинета на Пеевски и зад кулисите”.

Красимир Терзиев от ГЕРБ от своя страна отговори: „Г-н Вранчев, чух 10 пъти името на Делян Пеевски, около 20 пъти буквата „Д” и всички популистки опорки, на които се крепи вашия вот. Политиката, за жалост, уважаеми колеги, залитна в последните 5 години в пълен популизъм и за това сте виновни само вие”.

Част от формациите в опозиция засегнаха и темата с протестите и контрапротестите.

„Контрапротестите на ДПС бяха жалък панаир на страха. Нископлатена услуга.

Вашата власт е купена с дърва на огрев. Когато купиш властта с дърва, после управляваш с тояга”, подчерта Красимира Катинчарова от "Величие".

„Г-жо Катинчарова, всичко за вас приключи. Нямате право да говорите за морал. Вие сте същите като Пеевски. Преди 3 минути гласувахте с Пеевски”, заяви от парламентарната трибуна лидерът на МЕЧ Радостин Василев.