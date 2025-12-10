Забранени са престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на СДВР и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, в няколко участъка в София заради антиправителствения протест в сряда.

Гражданите няма да могат да паркират на:

♦ паркинга на пл. „Княз Александър I“;

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ пл. „Николай Гяуров“.

Нов антиправителствен протест в София

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

♦ ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;

♦ ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;

♦ ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

СДВР осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата. Предвидени са 19 контролно-пропускателни пункта. На протеста има 150 стюарда, осигурени от организатора. Те ще се намират по периферията на мероприятието и ще бъдат сигнализирани в случай, че бъде забелязана опасна ситуация.

Организаторите препоръчаха всички участници в демонстрациите да носят своите лични документи и да не носят опасни предмети.

Иван Кулин е един от стюардите на протеста. Пред камерата на NOVA той обясни, че вече има информация, че на място има провокатори, но подчерта, че те все още не са извършили нищо нередно.

Редактор: Ивайла Митева