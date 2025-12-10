Нов протест се очаква днес в София. След първоначалното недоволство срещу държавния бюджет, искането вече прерасна в оставка на правителството. Протестът отново ще се проведе в триъгълника на властта на площад „Независимост”.

За първи път ще се състои протестна акция на новосъздаденото Обединение „Студенти против мафията“. В инициативата участват възпитаници на различни университети в страната, които се обявяват срещу "модела на завладяна, корумпирана и безконтролна държава, в момента олицетворяван от Делян Пеевски и Бойко Борисов".



Със символична акция студентите ще се съберат пред Софийския университет и ще се отправят с шествие към площад „Независимост“. Очакват се демонстрации и в други градове на страната.

Полицията със засилени мерки за охрана на протеста срещу правителството. 19 контролно-пропускателни пункта ще бъдат изградени около триъгълника на властта, а униформените имат готовност за още два мобилни.



Според последната информация от организаторите, шествие няма да се провежда. На този етап уведомления за протест са подали от „Продължаваме промяната“, студенти от НАТФИЗ и Софийския университет, както и депутат от „Възраждане“.

Редактор: Габриела Павлова