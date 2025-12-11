„Никакво преформатиране няма да има. Няма да ми се качват на гърба. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Ние ще се грижим и ще помагаме да не се вдигнат цените, но правителство в оставка вече не работи”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му оставката ще е първа точка утре в Народното събрание.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

„Желязков направи така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуваме, нито една корупционна практика. Изказването му беше брилянтно”, поясни той.

И заяви, че не намира нито една грешка във важните неща, които е направило ГЕРБ по време на управлението. Според него те са се държали „като истинска европейска партия”.

Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО, историята след това заличи партиите, ГЕРБ вкара държавата в Шенген и еврозоната и за да не ни заличат настоях за тази оставка днес, защото всички сме родители и когато имам проблем с деца, внуци или младите хора около мен, най-лесно е да го набиеш, да му се скараш, тогава оставаш неразбран, когато седнеш и внимателно обясниш, те те разбират. Тези деца на площада, те са нашите деца на всички българи, защо им се сърдим, че искат да имат мечти, каза Борисов.

По думите му за две години в София не се е случило нищо, освен кризи и боклук.

„Спаси София” напусна ПП-ДБ заради корупция, впоследствие районни кметове, общински съветници. Всички заминаха заради корупция, оттеглиха се другите от тях. Кирил Петков подаде оставка, поемайки вината за корупция. Тези от ПП-ДБ не са участвали исторически в нито едно важно нещо, свързано с България, не поискаха конвергентен доклад, проспаха го”, каза още Борисов.

„Ние не можем да се разсърдим на децата си, на хората. Но с пръст трябва да посочим отговорните и те са Радев, Василев, Денков, Атанасов подред. Ще се постараем да победим на изборите, защото сме най-добрите. Предстои да гледаме какво ще направят тези многознайковци”, допълни лидерът на ГЕРБ относно антиправителствените протести в страната.

Когато започнаха митниците и данъчните служби да събират по указание на Петкова и да спират заедно с МВР, и службите, контрабандните канали, които изобилстваха по времето на Асен Василев, когато данъчните измами и краденето на ДДС от такива фирми беше преустановено, се събраха 8,6 млрд. лева повече от миналата година, заяви Борисов.

Питам тези пари къде са изтекли по времето на Василев, когато слагаше еднолично всички шефове на митници и данъчни, е, резултатите са тези. Когато имаше корупция, нямаше приходи, когато няма корупция, 8,6 млрд. повече в бюджета и 4 млрд. осигурени по ПВУ, подчерта Борисов.

След 5-7 месеца всички ще оценят еврото, каза Борисов.

