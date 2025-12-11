Столичната община предприе незабавни действия след отчетени превишения на нормите за фини прахови частици във въздуха при две станции в София в четвъртък. Властите информираха всички заинтересовани страни и активираха превантивните мерки, предвидени при подобни ситуации.

Общината изпрати актуална информация и конкретни препоръки до всички училища и детски градини на територията на столицата. Оттам припомнят, че в партньорство с лекарската мрежа „Въздух за здраве“ вече е разработено практическо ръководство „Чист въздух за децата“, което съдържа мерки и протоколи за реакция в реално време при замърсяване на въздуха.

От 1 декември е в сила и разширената нискоемисионна зона за автомобили, която тази година обхваща и т.нар. „Голям ринг“. Паралелно с това общината ще възложи допълнително миене и почистване на основни улици и пътни артерии, тъй като метеорологичните условия са подходящи за дейности, целящи ограничаване на вторичното замърсяване от прах и отпадъци.

Гражданите могат да следят в реално време качеството на въздуха и предприетите мерки чрез платформата на общината „За въздуха“. От Столичната община призоваха за отговорно поведение – ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горене на некачествени горива, за да се намали допълнителното замърсяване.

Редактор: Ралица Атанасова