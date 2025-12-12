Снимка: iStock
От ГЕРБ дадоха заявка, че няма да се занимават повече с бюджета
Няма яснота как ще продължи бюджетната процедура, след като правителството подаде оставка, а председателят на ГЕРБ Бойко Борисов даде заявка, че неговата парламентарна група няма да се занимава повече с бюджета.
На първо четене в пленарната зала вчера беше приета план-сметката на Общественото осигуряване, но до разглеждането на разчета на Здравната каса не се стигна.
Дебат за държавния бюджет беше насрочен за днешното заседание на парламента, но стана ясно, че дневният ред на депутатите ще бъде променен.
Ако не бъде одобрена нова фискална рамка за догодина, ще се стигне до така наречения „удължителен закон“, според който месечно институциите ще разполагат с 1/12-та от миналогодишния си бюджет.
