Проливните дъждове, които се изливат върху северозападната част на Тихоокеанското крайбрежие на САЩ, предизвикаха наводнения в голяма част от региона от Орегон на север през щата Вашингтон до Британска Колумбия, затваряйки десетки пътища и налагайки евакуацията на десетки хиляди хора, съобщи "Ройтерс".

Силните дъждове започнаха в началото на седмицата, нахлувайки в региона с буря, която метеоролозите наричат атмосферна река – огромно въздушно течение с влага, насочено към сушата от Тихия океан. Западната част на щата Вашингтон пое най-тежкия удар на бурята, като бяха обявени наводнения в някои райони, както и в северната част на Орегон, където живеят около 5,8 милиона души.

Същата буря донесе проливни дъждове и наводнения в западна Монтана и в северната част на Айдахо. Около 100 000 жители във Вашингтон бяха подложени на евакуационни заповеди от "ниво 3", приканващи ги да се преместят незабавно на по-високо място. По-голямата част от тях се намираха в селския окръг Скагит, северно от Сиатъл, заяви Карина Шагрен, говорител на отдела за управление на извънредни ситуации на щата.

Смята се, че около 3800 евакуирани се нуждаят от временен подслон, каза шефът на отдела за извънредни ситуации в окръг Скагит Джули де Лосада. Шагрен каза, че екипи за спасяване са били разположени в целия регион, но няма съобщения за жертви или изчезнали хора при наводненията. Повече от 30 магистрали и десетки по-малки пътища са били затворени поради наводнения в целия регион, съобщиха щатски служители.

Няколко дълги участъци от железопътната линия, обслужваща северозападното Тихоокеанско крайбрежие на САЩ, бяха отнесени или затворени поради наводненията, съобщиха от компанията. Към момента стените на дигите и язовирите за контрол на наводненията са стабилни, отбелязва "Ройтерс".

Но властите заявиха, че се готвят река Скагит да достигне ниво от близо метър над рекордните нива в четвъртък вечерта близо до градовете Маунт Върнън и Бърлингтън в окръг Скагит, което потенциално може да преодолее дигите и да тества тяхната здравина за първи път, откакто бяха направени ремонти след последното голямо наводнение в този район през 2021 г.

Метеорологичната служба съобщи, че бурята е донесла от 12,7 до 25,4 см дъжд над широки райони на северозападното тихоокеанско крайбрежие, като общото количество за 72 часа достигна повече от 30 см към четвъртък по западните склонове на Каскадните планини.

Губернаторът на Вашингтон Боб Фъргюсън издаде декларация за извънредно положение в целия щат в сряда, за да ускори федералната помощ при бедствия на фона на прогнозите за катастрофални наводнения и реки, които се очаква да достигнат искорически най-високи нива.

Редактор: Станимира Шикова