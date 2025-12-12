Крал Чарлз Трети ще разкаже в ефира на телевизионно предаване за поставената му ракова диагноза и възстановяването от заболяването, предаде "Асошиейтед прес".

Кралят продължава да се възползва от личната си история, за да насърчава хората да ходят на ранни прегледи, които повишават шансовете за оцеляване.

Предварително записаното обръщение ще бъде излъчено в 20:00 часа местно време (22:00 часа българско) по британския "Канал 4" и ще даде на Чарлз възможност да говори за преживяното през 22-те месеца, откакто обяви, че ще се подложи на лечение за неуточнен вид рак.

Ракът на крал Чарлз III предизвика безпокойство

Решението на Чарлз да разкрие диагнозата си се различава от традиционния подход на британското кралско семейство, което обикновено разглежда здравословното си състояние като личен въпрос и споделя малко подробности с обществото.

"Негово Величество реши да сподели диагнозата си, за да избегне спекулации и с надеждата, че ще повиши публичната осведоменост и самосъзнание по темата за раковите заболявания", заяви тогава Бъкингамският дворец.

Оттогава Чарлз използва личния си опит, за да изтъкне значението на ранната диагностика и лечение. Благотворителната организация за изследвания на рака Cancer Research UK отчете 33% ръст на посещенията в сайта си в седмиците след като Чарлз съобщи за диагнозата, защото хората са потърсили информация за признаците на заболяването.

Крал Чарлз: Диагнозата рак ме превърна в един от многото

Дворецът не уточни от какъв вид рак е болен кралят, но официални представители съобщиха, че той е открит след лечение на уголемяване на простата, което е породило "отделен повод за притеснение".

Монархът преустанови участията си в обществени събития за около 2 месеца след диагнозата, за да се съсредоточи върху лечението и възстановяването, но продължи да изпълнява официалните си задължения и конституционната си роля на държавен глава.

Чарлз се върна към публичните си ангажименти през април миналата година с посещение в онкологичния център към болница "Юнивърсити колидж" в Лондон, където се срещна с персонала и разговаряше с други пациенти.

"Винаги е шок, когато ти го кажат", каза той в разговор с пациентка, която минава през химиотерапия.

