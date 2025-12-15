Съдът задържа под стража 20-годишен младеж, нанесъл телесна повреда на малолетната си сестра и ѝ се заканил с убийство. Искането е на Софийската районна прокуратура.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 ноември в столичния жилищен комплекс “Дружба“ обвиняемият е нанесъл удари с юмрук на 13-годишната си сестра.

Психично болен нападнал непозната жена в „Овча купел“, пребил майка си и я пратил в кома

Освен това ѝ се заканил с убийство, като изкрещял: „Ще ви утрепам всички“, докато удрял момичето с юмруци в областта на гърдите. След това обвиняемият излязъл навън, хвърлял камъни, счупил прозорец и крещял. Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е бил задържан за постоянно в ареста. Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Редактор: Цветина Петкова