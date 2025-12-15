-
Подпалени коли и заплахи за живота: Тормоз над жена от „Филиповци“, бореща се срещу незаконни постройки
-
Георги Пеев - атлетът с трансплантирани сърце и бъбрек, който винаги печели медал
-
Българската гайда в ЮНЕСКО: Как се учат да свирят музикантите в Пловдив
-
Цветана Манева: Обнадеждена съм от младите хора, които видях на протеста
-
13-годишният син на Милен Цветков: Ако протестираш и се бориш за нещо, имаш шанс да успееш
-
Право на отговор на бивша служителка на община Варна
Мъжът псувал случайни минувачи и проявявал непредизвикана агресия към няколко души
Сериозно напрежение след непредизвикана агресия в столичния квартал „Овча купел“ 1. По думите на хора, живеещи в района, от известно време по междукварталните улици се разхожда мъж на около 40 години, който напада непознати жени, без да е провокиран от тях.
Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Причината обаче не е едно от поредните му улични нападения, а побой над майка му, нанесен в края на миналата седмица. Сигнала подала потърпевшата. В момента тя е настанена в болница, а синът ѝ - в психиатрично заведение.
Ухапвания по лицето и тялото: Задържаха мъж за побой над съпругата му в София
Съпругата на Любомир Стефанов е една от нападнатите жени. „При разминаването с въпросния господин, той казал: „Тази сега какво да я правя“ и я подгонил. Жена ми запазила самообладание и тръгнала към входа. Случайни минувачи го отказали да ѝ посегне и той си тръгнал, явно се е уплашил от тях. На следващия ден пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах, мъжът е наркозависим“, разказа той.
Благодарение на камерата на входа на блока си, Любомир разбира за кого става дума. "Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал“, допълни той.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни