Сериозно напрежение след непредизвикана агресия в столичния квартал „Овча купел“ 1. По думите на хора, живеещи в района, от известно време по междукварталните улици се разхожда мъж на около 40 години, който напада непознати жени, без да е провокиран от тях.

Въпросният човек вече е заловен и освидетелстван. Причината обаче не е едно от поредните му улични нападения, а побой над майка му, нанесен в края на миналата седмица. Сигнала подала потърпевшата. В момента тя е настанена в болница, а синът ѝ - в психиатрично заведение.

Съпругата на Любомир Стефанов е една от нападнатите жени. „При разминаването с въпросния господин, той казал: „Тази сега какво да я правя“ и я подгонил. Жена ми запазила самообладание и тръгнала към входа. Случайни минувачи го отказали да ѝ посегне и той си тръгнал, явно се е уплашил от тях. На следващия ден пребил майка си, която е в кома. Доколкото разбрах, мъжът е наркозависим“, разказа той.

Благодарение на камерата на входа на блока си, Любомир разбира за кого става дума. "Чух, че обикаля из квартала, а едно момиче ми изпрати записи как псува случайни минувачи. Срещал съм го по улиците, по физиономия ми е познат, но не съм го виждал адекватен. Моя съседка твърди, че и на мъже е посягал“, допълни той.

