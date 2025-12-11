По искане на Софийската районна прокуратура съдът задържа под стража 37-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена и ѝ се заканил с убийство с нож.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 8 декември в столичния квартал „Овча купел“, обвиняемият е притискал главата на жената, с която живее на семейни начала, и я е хапал по лицето и тялото. Причинил ѝ множество кръвонасядания, отоци по лицето и охлузвания.

Освен това ѝ се заканил с убийство, като ѝ казал: „Ей сега ще те приключа“, докато я държал за шията, след което взел кухненски нож и го насочил към нея.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за 72 часа, а впоследствие му е наложен постоянен арест. Мярката подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Цветина Петкова