Софийският районен съд осъди на две години затвор 34-годишен мъж за шофиране след употреба на наркотици на откраднат автомобил, съобщиха от прокуратурата.

Според събраните доказателства престъплението е извършено в периода между 18 ч. на 11 април тази година и 18 ч. на следващия ден. От подземен паркинг в столичния квартал „Люлин“ обвиняемият с инициали К.Н. противозаконно отнел леката кола.

Около 18:50 ч. на 13 април той е заловен да управлява автомобила отново в ж.к. „Люлин“. Установено е, че мъжът е шофирал след употреба на наркотични вещества - метадон и кокаин, което е потвърдено с полеви тест.

Състав на Софийския районен съд призна К.Н. за виновен и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно. Освен това извършителят е осъден да плати и глоба в размер на 500 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.

Редактор: Мария Барабашка