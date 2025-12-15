Снимка: iStock
-
Българските подрастващи - на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия
-
Напрежение между Народния театър „Иван Вазов“ и Министерството на културата
-
Танкерът „Кайрос” вече е пред Бургаския залив
-
Стефан Ботев вече не е президент на Българската федерация по вдигане на тежести
-
Гръцките фермери затвориха пунктовете "Кулата" и "Илинден" за тежкотоварни камиони
-
"Магазин за хората": Държавата отвори първия щанд с ниски надценки
-
Спортни новини (15.12.2025 - обедна)
Голяма част от резервациите са направени още през септември, отчитат от бранша
Празничният туризъм тази година бележи сериозен ръст, стимулиран от дългата поредица почивни дни. Въпреки по-високите цени, особено във високия клас хотели, българите масово са планирали пътуванията си месеци по-рано. Това коментира в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS Петър Стоянов, председател на Асоциацията на туристическите агенти и туроператорите.
►Ефектът на „бонус” почивните дни
Според експерта допълнителните три почивни дни около Нова година са се оказали решаващ фактор за активизирането на туристите. „От доста време насам не е имало толкова дълга поредица от почивни дни за празниците. Това даде бонус и определено Нова година ще бъде силен период за пътуване”, прогнозира Стоянов.
AI измами за туристи: Как десетки хора отидоха на несъществуващ коледен базар в Бъкингамския дворец
►Цени и ранни записвания
Данните на туроператорите показват, че огромна част от туристите са направили своите резервации още през септември. Целта е била да се избегне рискът от липса на места и да се ползват по-изгодни оферти.
„Цените определено са високи. Има ръст, особено в 4 и 5-звездните хотели, които за Нова година се пълнят още от есента. Хотелиерите определят цените си динамично спрямо търсенето - когато то е голямо, цените се покачват”, обясни Стоянов. Той подчерта, че нискокатегорийните хотели изостават, докато тези, които успяват да се прекатегоризират към бутикови или луксозни обекти, печелят клиенти.
►Профилът на туриста
Според Петър Стоянов най-устойчивият профил на българския турист в момента са семействата на възраст между 35 и 55 години. „Това е хубавата средна класа - хора, които са добре установени, с хубави професии и доходи, които могат да си позволят почивка в хубави хотели”, поясни той.
В същото време чуждестранните туристи у нас са предимно млади хора, често привлечени от нискобюджетните полети до страната ни.
►Прогнози и инфраструктура
Въпреки оплакванията от инфраструктурата, Стоянов смята, че нещата в българския туризъм се подобряват, макар и с по-бавни темпове от желаното. „Вече имаме доста добри примери за малки, нишови и бутикови хотели, които се справят отлично. 2025 година може да се отчете генерално като добра за туризма, но в бранша има притеснения за предстоящата година заради икономическата стагнация и несигурността около нас”, обобщи експертът.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни