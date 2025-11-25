Туристи в Лондон масово се стичат към „коледен базар” в Бъкингамския дворец, само за да открият, че празничният панаир изобщо не съществува. В социалните мрежи се разпространиха генерирани от изкуствен интелект изображения на блестящ коледен пазар в кралската резиденция, които подмамиха туристите да посетят фалшивата зимна приказка.

На изображенията се виждат заснежени сергии и трибуни зад портите на двореца, което, ако беше реалност, би било нарушение на строгите мерки за сигурност. Открояват се и блестящи светлини, които изглеждат сякаш висящи във въздуха. Темата за AI измамите коментира експертът по киберсигурност Христиан Даскалов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Нови правила за AI: Защита за потребителите или "врата в полето"

Той обясни, че е важно хората да могат да различават фалшивите от реалните изображения и допълни, че има такава инициатива – нарича се content credentials. Това е нов отворен стандарт, дело на световните корпорации, занимаващи се със съдържание, който създава криптографски отпечатък, който е внедрен в самия файл. На този етап този стандарт е доброволен и засяга всички аудио-визуални, а също така и текстови файлове. От август 2026 г., по линия на Закона за изкуствен интелект на ЕС, това ще стане задължителен стандарт. Предвидени са големи глоби за компаниите, които не внедрят този стандарт.

Експертът каза, че институциите трябва да са добре подготвени, за да дадат отпор на дийп фейка.

Редактор: Цветина Петрова