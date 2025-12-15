Когато е на 10 години, родителите на Даниел забелязват, че той изостава в растежа спрямо връстниците си. Диагнозата е дефицит на растежа, но тъй като при него няма липса на самия хормон, а изоставане на костната възраст, Здравната каса не поема скъпоструващото лечение. Надеждата за семейството идва от благотворителната инициатива „Българската Коледа”, която поема разходите за медикаментите.

„Имаше един период, когато за около 4-5 месеца беше пораснал само с около сантиметър и половина. Това не беше очаквано. Тъй като сме следили състоянието му, разбрахме, че е моментът да направим изследвания и да видим дали има нещо притеснително”, разказа в предаването „Социална мрежа” Светлин Симеонов, баща на Даниел.

Изследванията установяват, че костната възраст на детето изостава спрямо реалната. Въпреки че тялото му отделя хормон, той не се усвоява правилно. „Последствията, ако не се лекува, могат да доведат до несъразмерно развитие на органи и кости, както и до леко наднормено тегло в бъдеще”, обясни родителят.

Първоначално семейството е имало колебания относно лечението. „Думата „хормон“ не звучи безобидно. Четем за негативни последствия, но лекарите ни увериха, че това е правилният път”, сподели Симеонов.

Благодарение на подкрепата от „Българската Коледа”, лечението стартира навреме и резултатите вече са видими. „За последната година и малко Даниел е пораснал с около 10 сантиметра, което е прекрасно. Той вече влезе в нормите на кривата на растежа”, каза с благодарност бащата и призова другите родители в подобна ситуация да не се колебаят да потърсят помощ.

Целия разговор гледайте във видеото.