Сковаващ студ в източния край на Русия. В Якутск температурите паднаха до минус 45 градуса по Целзий. Заради екстремния студ училищата затвориха и учениците преминаха към онлайн обучение.

Градът е разположен на 5 000 км източно от Москва - където се намира вечният студ на руския Далечен изток. За хората в този регион подобни минусови температури са нещо обичайно.

При -50°C: Ентусиасти бягаха в леден маратон (ВИДЕО)

Някои от местните дори твърдят, че с подходящо облекло и консумиране на топли напитки студът е поносим. Минусовите температури не попречиха на нормалната работа на градския транспорт и комуникациите.

Редактор: Станимира Шикова