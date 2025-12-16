-
Клипове с опасни дрифтове по пътищата в страната предизвикаха вълна от реакции
-
Спортни новини (15.12.2025 - късна)
-
Отличие за NOVA NEWS: Предаването "Социална мрежа" получи наградата "Даниела Сеизова"
-
Баща на дете, подкрепено от „Българската Коледа”: Даниел порасна с 10 см за последната година
-
Рекорден интерес към пътуванията за Нова година въпреки по-високите цени
-
Българските подрастващи - на първо място в ЕС по употреба на тютюневи изделия
Учениците преминаха към онлайн обучение
Сковаващ студ в източния край на Русия. В Якутск температурите паднаха до минус 45 градуса по Целзий. Заради екстремния студ училищата затвориха и учениците преминаха към онлайн обучение.
Градът е разположен на 5 000 км източно от Москва - където се намира вечният студ на руския Далечен изток. За хората в този регион подобни минусови температури са нещо обичайно.
При -50°C: Ентусиасти бягаха в леден маратон (ВИДЕО)
Някои от местните дори твърдят, че с подходящо облекло и консумиране на топли напитки студът е поносим. Минусовите температури не попречиха на нормалната работа на градския транспорт и комуникациите.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни