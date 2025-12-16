Снимка: БТА, архив
От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води въпросното разследване – в София или в Брюксел
Европейската прокуратура потвърди пред NOVA, че е поискала снемане на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. Уточнява се, че целта е да се разследват твърдения за потенциална измама, несвързана с обществени поръчки, както и за неправомерно присвояване на средства на ЕС и корупция. От Европейската прокуратура казват, че за Кючюк важи презумпцията за невиновност.
От офиса на Кьовеши не съобщават къде се води разследването – дали Европрокуратурата в София, или в Брюксел.
АПС: Искането за сваляне на имунитета на Илхан Кючюк буди съмнения за целенасочен натиск
Вчера председателят на ЕП Роберта Мецола съобщи, че имунитетът на Илхан Кючюк е поискан. Според непотвърдена информация разследването е тръгнало след сигнал срещу него за неправомерно разходване на евросредства.
