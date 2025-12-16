„Алианс за права и свободи” представи своята позиция за искането за сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. От АПС обявиха, че застават зад Кючюк и категорично заявиха, че разглеждат искането на имунитета му като част от поредица действия, които будят основателни съмнения за политически мотиви и целенасочен натиск.

„Случаят трябва да бъде разглеждан от компетентните европейски институции и при стриктно спазване на всички правови гаранции. В този процес Илхан Кючюк вече е заявил готовността си за пълно съдействие – позиция, която говори сама по себе си”, написа парламентарната група във Facebook.

Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк

От АПС подчертаха, че ще продължат да отстояват разбирането, че демокрацията се крепи на доверие в институциите и на уважение към личната и професионалната репутация. „В този дух заявяваме своята солидарност с Илхан Кючюк и увереността си, че истината и правото ще надделеят”, се посочва още в публикацията.

Припомняме, че председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви в понеделник в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на Кючюк. Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства.

Редактор: Дарина Методиева