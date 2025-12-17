Снимка: iStock
Мъжът и жената използвали фалшив нотариален акт
Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Данните сочат, че обвиняемите с инициали Б.С. и Е.И. умишлено използвали пред нотариус фалшив нотариален акт, в който пише, че единият от тях е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в София с площ 760,00 кв. м.
СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове
По случая е образувано досъдебно производство. Двамата са задържани за срок до 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.Редактор: Цветина Петрова
