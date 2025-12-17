Софийска районна прокуратура обвини и задържа 52-годишен мъж и 49-годишна жена за опит за имотна измама. Данните сочат, че обвиняемите с инициали Б.С. и Е.И. умишлено използвали пред нотариус фалшив нотариален акт, в който пише, че единият от тях е собственик на недвижим имот в район „Студентски“, ж.к. „Малинова долина“ в София с площ 760,00 кв. м.

СДВР предотврати имотна измама за стотици хиляди левове

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите.

Редактор: Цветина Петрова