При специализирана операция днес е предотвратена имотна измама в размер на стотици хиляди левове във връзка с имот в кв. „Малинова долина“. Това съобщи на брифинг заместник-началникът на отдел „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов.

При сделка за покупко-продажба на имота пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 квадратни метра.

По случая са арестувани двама души – жена на 49 г., която не е известна на МВР, както и мъж на 52 г. с множество полицейски регистрации. Те са задържани за срок до 72 часа. Материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.

Костов посочи още, че органите на МВР осъществяват постоянно наблюдение върху лица от оперативен интерес по линия на имотните измами и взаимодейства тясно с други контролни органи и институции.

