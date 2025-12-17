Лек автомобил, управляван от 19-годишен водач, е катастрофирал във вторник вечерта в Кърджали. Шофьорът загубил контрол над управлението се блъснал в дърво.

Пострадали са водача и 23-годишен пътник. Полицаи от РУ-Кърджали извадили пътника от колата, а два екипа на пожарната използвали хидравлични инструменти, за да освободят затиснатия в колата водач.

След прегледи в Спешния център пострадалите са били настанени за лечение в кърджалийската болница. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова