Снимка: iStock
Пожарникари рязали автомобила, за да извадят водача
Лек автомобил, управляван от 19-годишен водач, е катастрофирал във вторник вечерта в Кърджали. Шофьорът загубил контрол над управлението се блъснал в дърво.
Пострадали са водача и 23-годишен пътник. Полицаи от РУ-Кърджали извадили пътника от колата, а два екипа на пожарната използвали хидравлични инструменти, за да освободят затиснатия в колата водач.
Кола блъсна дете пред училище в София
След прегледи в Спешния център пострадалите са били настанени за лечение в кърджалийската болница. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни