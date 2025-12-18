Делян Пеевски е напуснал кабинета си и той се е превърнал в музей. Това твърдят от ПП-ДБ.

„След нашето искане вчера Пеевски да напусне кабинета на Тодор Живков в Народното събрание днес той се е махнал. Това е добра новина. Следващата стъпка е на комисия да махнем охраната му. Вчера от „ДПС - Ново начало” излязоха със съобщение, в което излъгаха доста. На първо място - че Христо Иванов е получавал охрана от НСО. Излъгаха за броя охранители от НСО. Излъгаха за заплатите. Излъгаха за броя на баретите и за това, че няма полиция и жандармерия. Пълно е с полиция и жандармерия, които трябва да поддържат охраната на Пеевски”, поясни Ивайло Мирчев.

„Пеевски започва да губи един по един символите на своята нелегитимна власт и това трябва да го чуят всичките негови подизпълнители в служби. Ролята ни оттук нататък е на изборите той да остане там - в ъгъла”, допълни Божидар Божанов.

