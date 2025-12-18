След по-малко от две седмици България влиза в еврозоната. Ако събирате стотинките от рестото си, имайте предвид следното – месец след 1 януари ще можем да плащаме в левове, но търговците ще имат право да отказват плащане с повече от 50 монети. Темата за приемането на еврото у нас и какво да правим с дребните пари коментира финансистът Левон Хампарцумян в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Той каза, че докато се приберат старите монети и банкноти и влязат новите в обръщение, ще има известни трудности през първия месец на годината, но ще се справим.

Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната

Хампарцумян препоръча на гражданите да не се чака до последния момент, но ако на машините за обмяна на парите има големи опашки, може да обърнем парите си в евро и след Нова година.

Друг вариант са машините в някои магазини, които приемат стотинки и издават ваучери, но те не са много, допълни той.

Колко дълго след приемане на еврото ще можем да се разплащаме и в лева

Хампарцумян подчерта, че за известен период тези монети могат да се използват и след 1 януари.

Финансистът каза, че най-сигурно е да се пазарува с карта.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова