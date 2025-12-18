Снимка: iStock
-
Малката потребителска кошница е поскъпнала с почти 1% през ноември
-
Какви смущения в банковите системи да очакваме в прехода към еврото
-
Цветан Симеонов: Влизането в еврозоната не бива да успокоява политиците
-
Любомир Дацов: Бюджетните дисбаланси водят до инфлация и дефицит
-
Експерт: Беше важно да влезем в еврозоната с редовен бюджет
-
Опасни стоки от китайски платформи: Над 67% от продуктите не отговарят на изискванията на ЕС
Левон Хампарцумян обясни какви са вариантите
След по-малко от две седмици България влиза в еврозоната. Ако събирате стотинките от рестото си, имайте предвид следното – месец след 1 януари ще можем да плащаме в левове, но търговците ще имат право да отказват плащане с повече от 50 монети. Темата за приемането на еврото у нас и какво да правим с дребните пари коментира финансистът Левон Хампарцумян в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Той каза, че докато се приберат старите монети и банкноти и влязат новите в обръщение, ще има известни трудности през първия месец на годината, но ще се справим.
Какво ще се случи с „Бурканбанк” след влизането ни в еврозоната
Хампарцумян препоръча на гражданите да не се чака до последния момент, но ако на машините за обмяна на парите има големи опашки, може да обърнем парите си в евро и след Нова година.
Друг вариант са машините в някои магазини, които приемат стотинки и издават ваучери, но те не са много, допълни той.
Колко дълго след приемане на еврото ще можем да се разплащаме и в лева
Хампарцумян подчерта, че за известен период тези монети могат да се използват и след 1 януари.
Финансистът каза, че най-сигурно е да се пазарува с карта.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни