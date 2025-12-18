Една от най-чувствителните теми в обществено-политическия живот са изборните правила и доверието в изборния процес. На днешните консултации при президента Радев този казус беше на дневен ред.

Според бившият председател на ЦИК Ивилина Алексиева чрез законодателни промени изборите могат да станат по-честни. В предаването „Денят на живо” тя подчерта, че Изборният кодекс действително има нужда от съществени промени, за да отговаря на основната си цел – гарантиране на всеобщо, равно, пряко и тайно избирателно право. Проблемът обаче е моментът, в който тези промени се правят.

„Могат да се направят много промени, но те изискват технологично време, а такова време няма“, предупреди Алексиева. Именно затова прибързаните и мащабни корекции крият риск – натрупаният опит показва, че промените в последния момент по-скоро влошават, отколкото подобряват изборния процес.

ПП-ДБ внесе законопроект за 100% машинно гласуване

Бившият председател на ЦИК се позова и на препоръките на Венецианската комисия, според които съществени промени не бива да се правят поне година преди избори. Затова, ако парламентът реши да отвори Изборния кодекс сега, това трябва да стане чрез малки, целенасочени и задължително консенсусни промени, които имат реален ефект върху предстоящия вот. В противен случай „продължава да се срива доверието в изборния процес“.

В този контекст Алексиева напомни и за решението на Конституционния съд от март 2025 г., което е установило конкретни проблеми при отчитането на резултатите. Ако законодателят се съсредоточи върху отстраняването именно на тези дефекти, това би било реална стъпка към по-честни и по-справедливи избори.

Алексиева припомни, че макар то да има дълга история в Европа, редица държави впоследствие са се отказали или са го ограничили заради съмнения в прозрачността. В този смисъл България не е изключение от общата тенденция. Международните организации са категорични, че за да се гарантира всеобщото избирателно право, когато машинното гласуване е основен метод, трябва да има и алтернативен начин – гласуване с хартия.

На прага на нови избори: Трябва ли да има промени в Изборния кодекс

Тя предупреди, че изцяло машинното гласуване би довело до още по-ниска избирателна активност, особено на фона на дългогодишното политическо противопоставяне около машините. „Нека да обърнем поглед към нуждите на избирателя“, настоя Алексиева, подчертавайки, че целта трябва да бъде приобщаващ изборен процес, а не такъв, който отблъсква част от гражданите.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова