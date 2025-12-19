Независимо от тежкия нихилизъм към Конституцията, която демонстрират българските партии, президентската институция ще извърви целия конституционен път – ще се връчат мандатите така, както са текстовете, ще чакаме да мислят. Ние чухме, че нито една формация не смята, че в рамките на това Народно събрание може да има друго правителство. Затова, като се извърти рулетката, ще бъде назначена датата за изборите. Всички помолиха президента това да се случи в края на март. Вероятно той тогава ще насрочи и изборите. Предстои да видим. При всички положения първият мандат ще бъде връчен след парламентарната ваканция. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти.

Тя изрази надежда за висока избирателна активност, а също така посочи, че вижда желание у хората за промяна и за участие в нов вот, за да се случи „нова конфигурация в страната”.

Йотова каза, че промяната в Конституцията е била направена не просто срещу президентската институция, а срещу Румен Радев. „Но дори когато правиш такива зли неща, трябва да си професионалист, за да знаеш как да ги направиш. Забърка се такава каша, от която е трудно да се излезе”, допълни тя.

Вицепрезидентът каза още, че някои партии вече са изразили желание старите текстове от Конституцията да бъдат върнати. „Нека бъдем реалисти – няма да им стигне времето, за да намерят това конституционно мнозинство”, подчерта още тя.

Йотова не отговори на въпроса дали ще бъде издигната нейната кандидатура за президент на страната.

Тя коментира още положението, в което се намират българските общини. Според нея държавата е длъжна много на общините – и като инфраструктура, и като проекти. „Особено в последните години, в които сякаш общините помагаха повече на държавата, отколкото държавата на общините. В тези турбулентни и тревожни времена това, на което ще се опират гражданите, е местната власт. Правителствата идват и си отиват, кметовете остават и те, заедно с общинските съвети, трябва да отговарят на всички проблеми на хората и затова трябва да им се помага”, допълни още тя.

