И днес не се размина без скандал в парламента. Темата отново беше охраната от НСО на депутати. В четвъртък в комисия беше взето решение службата да не пази народни представители. Предложението дойде от ПП-ДБ, чиито депутати искат да бъде свалена охраната както на лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, така и на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

Днес от ПП-ДБ поискаха точката да влезе извънредно за гласуване и в пленарната зала, но получиха отказ. Заместник-председателят на парламента Костадин Ангелов от ГЕРБ обясни, че се спазват правилата, а по процедура все още не е изтекъл необходимият срок. Това доведе до нови обвинения и скандали.

Вътрешната комисия прие премахването на охраната от НСО на депутатите

„Не използвайте процедурни хватки, за да забавите това, което не искате да се случи. Ако не искате да свалите охраната, вкарайте го и си гласувайте против”, призова Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Дори днес г-н Манев да входира доклада, не бихме могли да го разгледаме, защото ще нарушим процедурата”, отговори Ангелов.

„Да влезе Борисов и да обясни защо го е страх да му махнат охраната? Защо слуша Пеевски, на който му трябва НСО, защото е държавният статут”, попита Ивайло Мирчев.



„Новата екстремистка групировка в парламента не може да работи в разбирателство. В този закон вие не сваляте никаква охрана на никого. Във вашия закон прехвърляте охраната на Борисов и Пеевски от НСО в МВР”, заяви Маноил Манев от ГЕРБ-СДС.