Единодушно вътрешната комисия в НС прие предложението на ПП-ДБ за премахване охраната на НСО на депутатите.

Между първо и второ четене в зала могат да се правят предложения за промени.

Пеевски подаде искане за преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван от НСО

Преди няколко дни от ПП-ДБ повдигнаха въпросът с охраната на депутата Делян Пеевски. Днес той самият обяви, че подава искане до комисията, която е постановила да има охрана от НСО, да преразгледа нуждата от това.