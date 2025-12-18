Снимка: iStock
Предложението е на ПП-ДБ
Единодушно вътрешната комисия в НС прие предложението на ПП-ДБ за премахване охраната на НСО на депутатите.
Между първо и второ четене в зала могат да се правят предложения за промени.
Пеевски подаде искане за преразглеждане на необходимостта да бъде охраняван от НСО
Преди няколко дни от ПП-ДБ повдигнаха въпросът с охраната на депутата Делян Пеевски. Днес той самият обяви, че подава искане до комисията, която е постановила да има охрана от НСО, да преразгледа нуждата от това.
Преди това в началото на октомври НС реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция. Това се случи, след като беше разпространена информация, че Радев е пътувал из Варна с кортеж от 7 коли.
