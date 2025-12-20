-
Приказни герои на гости в ИСУЛ: Алпинисти зарадваха малките пациенти на онкохематологията
Пара, празник и Дядо Коледа: коледен влак на БДЖ потегли на Игнажден
Спортни новини (20.06.2025 - обедна)
Спасители отдадоха почит на жертвите на терористичния акт в Сидни
Пътуване по празниците: Специална организация на движението и засилен контрол
"Тук и сега": Владо Зомбори – смъртта на баща ми и раждането на дъщеря ми пренаредиха приоритетите ми в живота
Над 90 добри дела събраха енергията на хиляди доброволци в мисията „Коледните чудеса на България“
В село Бяга едно читалище с над стогодишна история се превръща в средище на споделеност и кулинарна памет. Как старите рецепти обединяват поколенията и защо храната е най-прекият път към социализацията? Отговорите търси екипът на „Темата на NOVA“ тази седмица в епизода „Автори на чудеса“.
„Темата на NOVA“ в аванс: "Коледните чудеса на България" – за хората, които дават живот на гората и покоряват върхове заедно.
„Темата на NOVA” в аванс: Ще се запази ли стойността на имотите или предстоят обрати на пазара
В центъра на разказа е кулинарният клуб „Лъжичка щастие“ към читалище „Никола Вапцаров“, създадено през 1903 г. Проектът събира възрастни хора и деца, за да съхранят и разпространят стари български рецепти, които са напът да бъдат забравени. В кулинарния клуб социализацията е водеща, защото „този, който ти сяда на масата, той ти е важен“.
За много от участниците в село Бяга това е начин да заменят самотата и тишината на четирите стени с празничната атмосфера на общото готвене. Инициативата е пример за „висша форма на емпатия“, където чрез споделените спомени и нужните на някого умения се осъществява всяко едно малко чудо.
