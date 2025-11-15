С преминаването към еврото – ще се запази ли стойността на жилищата ни или предстоят обрати на имотния пазар? Отговорите търсят Деница Суруджийска и операторът Станислав Илиев тази седмица в „Темата на NOVA”.

„Темата на NOVA“ в аванс: "Симфонии на безценица"- за будителите, които избират музиката пред тишината

По данни на Евростат, от 2010 г. до 2025 г. българските имоти са поскъпнали средно със 133%. В страните, в които еврото вече е заменило местните валути, също има сериозен скок. Цените на жилищата в Литва са се утроили за 15 години – с ръст от 202%. В Латвия поскъпването е с над 160 на сто, а в Хърватия – със 102 процента.

Гледайте „Дом в евро” в „Темата на NOVA“, тази вечер след Новините на NOVA в 19:00 часа.