-
„Темата на NOVA”: Автори на чудеса (ВИДЕО)
-
След решението на съда: Бившият директор на 138-о училище е у дома
-
„Последният ловец на делфини”: История за прекършените съдби по време на комунизма
-
Пара, празник и Дядо Коледа: Коледен влак на БДЖ потегли на Игнажден
-
Спортни новини (20.06.2025 - обедна)
-
Спасители отдадоха почит на жертвите на терористичния акт в Сидни
Инициативата донесе усмивки и празнично настроение на децата в болничните стаи
Броени дни преди Коледа, при децата от детската онкохематология на ИСУЛ изненадващо се появиха пещерняци, облечени като приказни герои. Мисията им беше да зарадват малките пациенти с подаръци директно през прозорците на болничните стаи, внасяйки глътка радост и магична атмосфера в ежедневието им.
Мисията на пещерняците беше посрещната с широки усмивки. Те се спуснаха по стените на сградата, преобразявайки се в любими образи като Мики Маус, елфи и Дядо Коледа.
Коледа по немски: Защо в Германия празникът започва още на 24 декември
Сред участниците в благородната проява беше и Кирил, баща на Кристиян и Аделина, които също се включиха в инициативата. „Цялото семейство сме тук, за да подкрепим децата в тези тежки моменти, да ги зарадваме и да ги накараме да усетят, че не са сами“, сподели Кирил.
Малкият Кристиян, облечен като приказен герой, отправи трогателно послание към връстниците си в болницата: „Пожелавам им да вярват в себе си“. Неговата сестра Аделина допълни пожеланията, надявайки се децата „да бъдат живи, здрави и много щастливи“.
Последвайте ни