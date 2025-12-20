Коледа в Германия е много повече от обикновен празник – тя е огромно събитие, което променя облика на страната още в края на ноември. Докато в много страни по света кулминацията е на 25 декември, в Германия магията се случва по-рано. Репортерът Холи Роулинсън ни превежда през най-интересните обичаи, които правят немската Коледа уникална и незабравима.

През декември в Германия слънцето изгрява около 8:00 ч. и залязва още в 16:00 ч., което означава цели 16 часа тъмнина. Именно това е причината коледните базари да са толкова популярни – те буквално озаряват дългите нощи. В цялата страна има хиляди базари, които предлагат уют, светлина и традиционни изкушения.

„Очевидно, като излезеш от работа и е тъмно, отиваш на коледния базар“, споделя Холи Роулинсън, подчертавайки, че това е най-естественият начин за немците да се справят със студа и мрака.

Никое посещение на коледен базар не е пълно без традиционните храни и напитки. Символът на празника на открито е „Глювайн“ (греяно вино с подправки).

„Трябва да опиташ Глювайн. Обикновено слагаме и „шот“ – амарето или ром. Това ще те стопли“, обясняват местните.

Освен виното, немците се наслаждават на захаросани бадеми и „Кезешпецле“ – специфични немски макарони със сирене, които се приготвят на място и привличат посетителите с аромата си.

►Кой носи подаръците? Митът за Кристкинд

Една от най-големите изненади за чужденците е, че не навсякъде Дядо Коледа е главният герой. В много региони подаръците се носят от „Кристкинд“.

Това е ангелоподобна фигура с руса коса и корона, измислена от Мартин Лутер, а по-късно приета и от католиците. Според традицията, Кристкинд се промъква в дома на 24 декември, докато децата ги няма, и оставя подаръците под елхата. Звукът на звънче сигнализира, че тя си е отишла и децата могат да влязат в стаята.

►Елхата и семейното време

Германия се счита за родината на съвременната коледна елха. Традиционно немците я поставят и украсяват едва на 24 декември, макар че под влияние на модерните времена това започва да се променя.

Най-важното обаче остава времето със семейството. Раздаването на подаръците става на Бъдни вечер, а следващите два дни са посветени на домашно приготвени вечери и споделени мигове с най-близките. Въпреки че посещаемостта на църквите намалява, 81% от хората в Германия продължават да празнуват Коледа с голямо вълнение и почит към традициите.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова