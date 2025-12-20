Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов излезе от ареста. Снощи Софийският районен съд го освободи под гаранция от 5000 лева. Според магистратите няма достатъчно доказателства той да е създавал порнографски материали с деца.

Ситуацията предизвика и политически отзвук по тази тема.

От ДПС-Ново начало излезнаха с позиция.

„Заради политически чадър от ПП-ДБ, Софийският районен съд пусна на свобода директора”, твърдят от партията.

Те допълниха, че в първите работни дни на Парламента след празниците, ще внесат предложение за увеличаване на наказанията за създаването и разпространението на порнографско съдържание с малолетни и непълнолетни.

Последва реакция от „Продължаваме Промяната”. От формацията категорично заявяват, че нямат общо със случая, а Александър Евтимов не е член на партията.

Те допълниха, че „тази атака е отчаяна предизборна кампания”.

