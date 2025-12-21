Националната кампания за премахване на незаконни сметища започна от Мъглиж. Само за ден доброволци и партньори събраха 70 тона разхвърляни отпадъци в и около квартал „Свобода“ в града. Инициативата е на неправителствената организация „Българска природа“ и Българския ловно-рибарски съюз, като тя ще продължи през следващите 5 години в цялата страна. Очаква се количеството да достигне 200 тона в рамките на няколко дни.

„Колкото повече подобни кампании има, толкова повече ще внушим на жителите, особено в ромските квартали и махали, че трябва да пазят чисто. Контейнери има навсякъде в квартал „Свобода“, който наброява 1100 души. Смятам, че активирането на младите хора в почистването ще им създаде по-добра култура и усещане, че трябва да пазят мястото, в което живеят“, коментира Д-р Душо Гавазов, кмет на Община Мъглиж.

Редактор: Мария Барабашка