Столичната община е мобилизирала 11 камиона за почистването
Нова организация за събиране на боклука в три района на столицата - „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“. Временната организация се въвежда, защото настоящият договор за въпросната зона изтече, а нов договор не може да бъде сключен заради обжалване на обществената поръчка.
Мобилизирани са 11 камиона за почистването и се очаква още техника. От Столичната община уточняват, че машини от „Люлин“ и „Красно село“ няма да се пренасочват.
Редактор: Станимира Шикова
